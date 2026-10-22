Un sismo de magnitud 7 se registró este jueves 22 de octubre en la Región Autónoma del Tíbet, al suroeste de China. El movimiento telúrico activó las alertas de los organismos de monitoreo debido a su intensidad y a las características geográficas de la zona donde ocurrió.

De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), el terremoto ocurrió a las 22:33 horas locales (14:33 GMT), con una profundidad de apenas 10 kilómetros. Los sismos superficiales pueden generar movimientos más perceptibles en las áreas cercanas al epicentro.

El epicentro fue localizado en la prefectura de Nagqu, al norte del Tíbet, en una región montañosa situada a una altitud promedio de 4,864 metros sobre el nivel del mar. El punto del sismo se encuentra aproximadamente a 400 kilómetros de Lhasa, capital de la región.

La región tiene antecedentes de terremotos mortales

Según los reportes citados por Reuters, este terremoto sería el más fuerte registrado en China desde enero de 2024. Sin embargo, la información disponible en el texto no detalla si el movimiento telúrico provocó víctimas, daños materiales o interrupciones de servicios.

🚨 Un sismo de magnitud 7 sacudió la región del #Tíbet, en #China, con epicentro al noreste de la ciudad de Nagqu.



Hasta el momento no se han confirmado víctimas. pic.twitter.com/jzny8r08Ml — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) October 22, 2026

El Tíbet y las provincias cercanas han sido afectados anteriormente por fuertes terremotos. En 2010, un sismo de magnitud 7.1 sacudió Yushu, en la provincia de Qinghai, y dejó 2,698 personas fallecidas y cerca de 300 desaparecidas, según información citada por Reuters.

Ciudades y poblados cercanos al epicentro

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entre las localidades más próximas figuran Nagqu, situada a 191 kilómetros; Qamdo, a 350 kilómetros; Dêqên, a 396 kilómetros, y Lhasa, a unos 397 kilómetros. También se encuentra Shi Yomi, en India, a aproximadamente 432 kilómetros del punto del terremoto.

UPDATE: Footage captures shaking from a reported M7.0 earthquake in Baqing County, Nagqu, Tibet.



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El Himalaya, una región de alta actividad sísmica

La zona del Himalaya y la meseta tibetana es considerada una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, debido a la interacción de las placas tectónicas. Estas condiciones geológicas favorecen la ocurrencia de terremotos de gran magnitud y mantienen a la región bajo vigilancia de los organismos especializados.