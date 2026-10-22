La historia de Yan Diomande es una de las más sorprendentes del fútbol internacional. En apenas tres años, el extremo marfileño pasó de competir en una liga semiprofesional de Estados Unidos con el AS Frenzi a convertirse en una de las grandes apuestas del Real Madrid, que desembolsó 125 millones de euros para incorporarlo a su plantilla en 2026.

Con apenas 19 años, el futbolista ha protagonizado un ascenso meteórico gracias a su velocidad, capacidad de regate y habilidad para desequilibrar a las defensas rivales. Su trayectoria demuestra cómo el talento puede abrirse camino incluso cuando las oportunidades parecen escasas, después de haber recibido varios rechazos en sus primeras pruebas con equipos europeos.

Su llegada al fútbol español se produjo con el Leganés, que le abrió las puertas de Europa. Aunque inicialmente estaba contemplado para jugar con el equipo filial, sus actuaciones convencieron al cuerpo técnico y le permitieron dar el salto al primer equipo. En apenas 10 partidos oficiales con el conjunto madrileño, anotó dos goles y despertó el interés de clubes de mayor nivel.

El siguiente paso fue el RB Leipzig de Alemania, que pagó alrededor de 20 millones de euros por su fichaje en 2025. Durante la temporada 2025-2026, Diomande confirmó su potencial en la Bundesliga con 12 goles y nueve asistencias, números que lo posicionaron entre los jóvenes atacantes más destacados del fútbol europeo y aumentaron su cotización en el mercado internacional.

Su rendimiento también le permitió consolidarse con la selección de Costa de Marfil y participar en el Mundial de 2026. El crecimiento del atacante llamó la atención del Real Madrid, que finalmente apostó por su incorporación con un contrato hasta 2033. En sus primeros encuentros con el equipo blanco, ha comenzado a sumar goles y asistencias, mientras trabaja para consolidarse bajo la dirección técnica de José Mourinho.

Además de su evolución deportiva, la historia de Diomande está marcada por las dificultades que enfrentó durante su infancia en Abiyán, Costa de Marfil, y por la promesa que hizo a su hermana menor, Roxane, quien falleció a los 15 años. El futbolista ha señalado que cumplir el sueño de triunfar en el fútbol europeo representa una motivación personal. Su recorrido, desde sus inicios lejos de los grandes escenarios hasta llegar al Real Madrid, refleja una progresión extraordinaria en uno de los deportes más competitivos del mundo.