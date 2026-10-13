El ingreso de humedad procedente del mar Caribe, junto con las condiciones climáticas locales, favorecerá la presencia de lluvias durante este martes, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las precipitaciones podrían registrarse en la bocacosta, la región del Caribe, la Franja Transversal del Norte, el sur de Petén y las áreas montañosas de los valles de oriente. Además, existe la posibilidad de lluvias dispersas en el sur de occidente y el altiplano central.

Autoridades recomiendan estar al pendiente de los boletines que emiten y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas y actividad eléctrica.