Este martes 13 de octubre, el Vaticano informó, a través de un boletín médico, que el papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras ser diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar.

A sus 71 años, el pontífice fue ingresado al hospital Gemelli de Roma, donde se realizó el procedimiento quirúrgico para extirpar el tumor pulmonar.

Según la información, la cirugía fue exitosa y el tumor fue detectado en una etapa temprana. El líder de la Iglesia católica se encuentra estable y descansa en su habitación del hospital.

Esta es la primera hospitalización de León XIV desde el inicio de su pontificado. De momento, permanecerá bajo vigilancia médica, por lo que canceló sus actividades públicas hasta el 20 de octubre.