Este lunes se registró un sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 4.15 kilómetros, que fue sensible en sectores de Cuilapa, Jutiapa y Jalapa. El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 9:54 de la mañana.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) no reportó daños materiales ni personas afectadas a causa del temblor.
Ante este tipo de eventos, las autoridades recomiendan tener preparada la mochila de las 72 horas con los artículos básicos para una emergencia. Asimismo, recuerdan a las personas que tienen mascotas la importancia de contar con un kit de emergencia para sus animales.