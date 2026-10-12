Este lunes se registró un sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 4.15 kilómetros, que fue sensible en sectores de Cuilapa, Jutiapa y Jalapa. El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 9:54 de la mañana.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) no reportó daños materiales ni personas afectadas a causa del temblor.

SISMO REGISTRADO Región epicentral: DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 12 de octubre de 2026. 09:54:35 hrs. Descarga el boletin https://t.co/uXx7HyUF3Q #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT https://t.co/OaGjIu8xnh — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 12, 2026

Ante este tipo de eventos, las autoridades recomiendan tener preparada la mochila de las 72 horas con los artículos básicos para una emergencia. Asimismo, recuerdan a las personas que tienen mascotas la importancia de contar con un kit de emergencia para sus animales.