El clima en Guatemala estará marcado por un ambiente cálido y húmedo durante la semana del lunes 12 al viernes 16 de octubre, con temperaturas máximas de hasta 37 °C en algunas regiones del país.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico Semanal del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la inestabilidad en el océano Pacífico y el paso de ondas del Este favorecerán estas condiciones.

Aunque el calor predominará durante el día, se prevé neblina en las primeras horas de la mañana, así como un incremento de la nubosidad y lluvias con actividad eléctrica durante las tardes, noches y madrugadas.

Ondas del Este favorecerán las lluvias en Guatemala

Las precipitaciones podrían presentarse en distintas regiones del territorio nacional, principalmente en el Altiplano Central, el Caribe, el Pacífico, la Franja Transversal del Norte, los Valles de Oriente y la región Norte.

Las lluvias podrían ser más intensas en determinados sectores debido a la inestabilidad atmosférica. Además, la saturación de los suelos aumenta el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios del tiempo, especialmente en comunidades vulnerables a incidentes relacionados con las precipitaciones.

¿En qué regiones se esperan las temperaturas más altas?

El calor será más intenso en el Motagua y los Valles de Oriente, donde se esperan algunas de las temperaturas máximas más elevadas. Petén, la región del Pacífico y sectores de Alta Verapaz también podrían registrar valores altos.

Durante las mañanas, la presencia de neblina podría reducir la visibilidad en algunos puntos. Por ello, se recomienda conducir con precaución, especialmente en carreteras donde coincidan la humedad, la lluvia y las condiciones de poca visibilidad.

Compartimos las condiciones climáticas que podrían registrarse del lunes 12 al viernes 16 de octubre de 2026. pic.twitter.com/dJ5bbT54dK — CONRED (@ConredGuatemala) October 12, 2026

El clima en Guatemala requiere medidas de prevención

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) recomienda identificar las áreas seguras de cada comunidad y mantener una adecuada hidratación. También aconseja evitar la exposición prolongada al sol.

Como parte de la preparación familiar, es importante elaborar el Plan Familiar de Respuesta y tener lista la mochila de las 72 horas, con los artículos esenciales para una emergencia.

Ante las lluvias registradas en el país, mantén lista tu mochila de las 72 horas 🎒 con artículos esenciales para responder ante cualquier emergencia.



🚨 Adapta su contenido a las necesidades de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y mascotas. pic.twitter.com/IqPC000c3S — CONRED (@ConredGuatemala) October 12, 2026

Si ocurre una situación de riesgo o desastre, la población puede informar a los cuerpos de socorro y autoridades locales para activar el Sistema CONRED. También está disponible el número de emergencia 119.

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