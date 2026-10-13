Este martes 13 de octubre se reportaron bloqueos por parte de trabajadores de la salud en varios puntos de la ciudad capital y en distintos departamentos del país.

Hasta el momento, se han registrado manifestaciones en las zonas 3 y 11 de la capital, donde los trabajadores no permiten el paso de vehículos.

Ante esta situación, se han habilitado vías alternas, entre ellas del puente El Incienso hacia la calle Martí, del Periférico hacia Villa Linda y de Villa Linda hacia el bulevar La Democracia.

Asimismo, se reportan bloqueos en Santa Rosa, San Marcos, Suchitepéquez, Totonicapán, Quiché, El Progreso y Sacatepéquez. Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas.