Durante la jornada de este lunes, los precios de los combustibles presentan variaciones en las diferentes estaciones de servicio del área metropolitana, en la modalidad de autoservicio. Los costos por galón se encuentran de la siguiente manera:

Gasolina regular: Q34.90

Gasolina superior: Q36.19

Diésel: Q41.69

Los precios pueden variar según la estación de servicio, mientras que en los departamentos los costos también pueden presentar cambios, por lo que se recomienda a los conductores verificar los precios antes de abastecerse.