La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), localizó e incautó 880 bolsas de nylon con marihuana durante un operativo realizado en el parcelamiento El Socorro, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

El procedimiento se desarrolló en seguimiento a una denuncia ciudadana y como parte de las investigaciones relacionadas con actividades de narcotráfico.

Durante las diligencias, los investigadores también localizaron 44 rollos de tela tipo cuerina, los cuales fueron contabilizados como parte de los indicios encontrados en el lugar.

La PNC indicó que estas acciones buscan dar seguimiento a las denuncias de la población y combatir el tráfico y la distribución de drogas en el territorio nacional.