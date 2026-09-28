Un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin signos vitales en la Terminal, zona 4 de la Ciudad de Guatemala, donde Bomberos Voluntarios acudieron tras una alerta.

Elementos de la Estación Central fueron destacados al lugar luego de recibir información sobre una persona inconsciente. Al llegar, localizaron al hombre y confirmaron su fallecimiento.

Hombre murió en el sector de la Terminal

Los socorristas encontraron al hombre en el área conocida como Mariscos de la Terminal y, tras realizar la evaluación correspondiente, determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Familiares se hicieron presentes en el lugar, pero no lograron identificarlo. Indicaron que desde tempranas horas se dedicaba a cargar bultos en dicho mercado.

La víctima permanece sin identificar, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer quién era el hombre localizado sin vida.

Se presume una posible causa natural

De manera preliminar, en el lugar se observó que el fallecimiento pudo estar relacionado con causas naturales.

Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada por las autoridades y será necesario realizar los procedimientos correspondientes para establecer qué provocó la muerte.

Autoridades investigarán las circunstancias

Las circunstancias y la causa del fallecimiento aún no han sido establecidas oficialmente. Las autoridades deberán procesar la escena y realizar las diligencias necesarias.

El hombre no fue identificado en el lugar y se espera que los procedimientos correspondientes permitan confirmar su identidad y determinar la causa de muerte.

Por ahora, no se han reportado indicios de violencia relacionados con el fallecimiento, aunque serán las autoridades quienes establezcan oficialmente lo ocurrido.