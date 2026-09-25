El clima en Guatemala para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026 estará marcado por lluvias en buena parte del territorio nacional, principalmente durante las tardes y noches.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que el paso o acercamiento de ondas del Este, la inestabilidad en el Pacífico y las condiciones locales favorecerán las precipitaciones.

Aunque continuarán las lluvias, también persistirá el ambiente cálido y húmedo. Las temperaturas máximas tendrán una leve disminución y podrían llegar hasta los 37 °C en las regiones más calurosas.

Lluvias podrían generar inundaciones y deslizamientos

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y podrían presentarse en la mayor parte del territorio nacional durante el fin de semana.

Debido a las lluvias de los últimos días, algunos sectores podrían registrar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves.

También existe posibilidad de lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial del país. Por ello, se recomienda mantener atención a las condiciones de cada región.

Temperaturas máximas variarán según la región

En las zonas más calurosas, los termómetros podrían alcanzar los 37 °C, principalmente en Motagua y los Valles de Oriente. En el Pacífico y Norte se esperan registros de hasta 35 °C.

La Ciudad de Guatemala tendrá temperaturas máximas de entre 26 y 28 °C, mientras que el Altiplano Central y Occidental presentará valores que podrían llegar a 28 °C.

En Alta Verapaz, las temperaturas oscilarán entre 27 y 34 °C. El Caribe tendrá máximas de hasta 34 °C, mientras Petén podría registrar entre 33 y 35 °C.

De esta manera, el ambiente cálido y húmedo continuará en diferentes sectores, aunque con temperaturas ligeramente menores respecto a otros períodos recientes.

Condiciones de lluvia serán diferentes por región

En la Meseta Central, incluida la capital, se esperan áreas con niebla al amanecer. Durante el día habrá poca nubosidad y nublados parciales, mientras las lluvias con actividad eléctrica aumentarán por la tarde y noche.

En Petén también podría presentarse neblina durante las primeras horas. El ambiente será cálido y húmedo, con períodos de nubosidad dispersa y posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Para el Pacífico se prevé poca nubosidad y ambiente cálido durante el día. Por la tarde y noche podrían desarrollarse lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica.

En Motagua y los Valles de Oriente se pronostica neblina al amanecer y condiciones cálidas y húmedas. Las lluvias con actividad eléctrica podrían aparecer durante la tarde y noche.

Mientras tanto, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte tendrán posibilidad de neblina durante la mañana, seguida de nublados parciales, lloviznas o lluvias con actividad eléctrica.

El clima en Guatemala requiere precaución durante las lluvias

El Sistema CONRED mantiene el monitoreo y la coordinación interinstitucional y territorial para atender emergencias, evaluar posibles afectaciones y dar seguimiento a las zonas con mayor vulnerabilidad.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) recomienda prestar atención a señales como grietas en el suelo y caída de rocas.

También pide no cruzar ríos crecidos, corrientes de agua ni zonas inundadas, además de seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La población debe consultar la información oficial de CONRED e Insivumeh y reportar cualquier emergencia al 119.

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