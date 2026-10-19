Un joven de 18 años falleció tras un ataque armado registrado en la 7.ª avenida y 3.ª calle, zona 4 de San José Pinula. La víctima quedó tendida sobre la vía pública con varias heridas de bala.

Bomberos Voluntarios de la 127 compañía fueron destacados al lugar para atender la emergencia. Al llegar, los Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron al joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Identifican al joven fallecido

La víctima fue identificada por sus familiares como Juan Carlos Puac del Cid, de 18 años, quien murió en el lugar del ataque armado.

De manera preliminar, se indicó que el joven se desempeñaba como ayudante de un bus extraurbano. Sin embargo, no se han proporcionado más detalles sobre sus actividades al momento del hecho ni sobre las circunstancias previas al ataque.

Autoridades investigarán las causas del ataque

Tras confirmar el fallecimiento, los socorristas quedaron a la espera de las autoridades correspondientes para los trámites de rigor y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque armado y no se ha informado sobre posibles responsables. Las diligencias deberán contribuir a esclarecer lo ocurrido en este sector de San José Pinula.