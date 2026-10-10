Investigadores de la DEIC, junto a unidades especializadas de la PNC y policías municipales, realizan operativos en distintos sectores de Santa Catarina Pinula para desinstalar cámaras de videovigilancia.

Según la Policía Nacional Civil, estos dispositivos presuntamente eran utilizados por estructuras criminales para monitorear el área.

Los equipos policiales mantienen las inspecciones en distintos puntos identificados de Santa Catarina Pinula, con el objetivo de determinar cómo funcionaban los sistemas de videovigilancia localizados y si estarían vinculados con las actividades bajo investigación.

La instalación de cámaras en la vía pública ha despertado interés por las posibles repercusiones en la seguridad de los vecinos. Por ello, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el uso de estos dispositivos y establecer si existe alguna relación con los hechos investigados.