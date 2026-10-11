Un insólito caso se registró en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, Quiché, donde una joven que aparentemente había fallecido sorprendió a sus familiares y amigos al reaccionar durante su velorio.

Según relató su padre, él mismo le tomó el pulso y creyó que ya no presentaba signos vitales cuando era trasladada a un hospital. Sin embargo, la joven no llegó a ingresar a un centro asistencial para que se confirmara oficialmente su fallecimiento. Ante lo ocurrido, el padre calificó la situación como un «milagro».

AMPLIACIÓN: Canal de Sacapulas, Quiché, entrevista a padres y a la joven que "volvió de la muerte" cuando era velada. El padre informó que la joven no fue evaluada en un hospital. 📹: TV Sac https://t.co/uxfmV8BCgD — Vichoguate (@vichoguate) October 11, 2026

Posteriormente, un video compartido en redes sociales mostró el momento en que la joven reacciona y es levantada del ataúd. Entre los presentes, familiares y amigos interpretaron lo sucedido como un acto «divino», mientras su padre, quien es líder religioso, agradeció a Dios por lo ocurrido.

El caso ha generado diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Se espera que las circunstancias de lo ocurrido sean esclarecidas mediante información médica y un pronunciamiento oficial.