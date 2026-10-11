Un insólito caso se registró en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, Quiché, donde una joven que aparentemente había fallecido sorprendió a sus familiares y amigos al reaccionar durante su velorio.
Según relató su padre, él mismo le tomó el pulso y creyó que ya no presentaba signos vitales cuando era trasladada a un hospital. Sin embargo, la joven no llegó a ingresar a un centro asistencial para que se confirmara oficialmente su fallecimiento. Ante lo ocurrido, el padre calificó la situación como un «milagro».
Posteriormente, un video compartido en redes sociales mostró el momento en que la joven reacciona y es levantada del ataúd. Entre los presentes, familiares y amigos interpretaron lo sucedido como un acto «divino», mientras su padre, quien es líder religioso, agradeció a Dios por lo ocurrido.
El caso ha generado diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Se espera que las circunstancias de lo ocurrido sean esclarecidas mediante información médica y un pronunciamiento oficial.