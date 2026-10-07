El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en la mayor parte del territorio guatemalteco.

Durante las últimas horas, los mayores acumulados de lluvia se han registrado en el centro de Petén, con 44.8 milímetros; seguido de Esquipulas, Chiquimula, con 24 milímetros; Zacapa, con 20.4 milímetros, y Cobán, Alta Verapaz, con 20.1 milímetros.

Las condiciones podrían generar complicaciones en distintos sectores, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y tomar precauciones al transitar durante los períodos de lluvia.

Prevén temperaturas de hasta 34 °C

El pronosticador informó que se esperan temperaturas de 30 °C a 34 °C en el norte, Caribe, valles de Oriente, bocacosta y Pacífico, acompañadas de lluvias y actividad eléctrica durante la tarde y noche.