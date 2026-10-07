Este miércoles 7 de octubre se realizó la preliminar de Miss Grand International, donde la representante de Guatemala, Ximena Carrillo, destacó durante la competencia y recibió un reconocimiento por el apoyo de los fanáticos.

La guatemalteca se encuentra en Tailandia como representante de nuestro país y durante esta etapa lució en traje de baño y traje nacional (National Costume). Al finalizar la competencia, recibió la banda de “Fan Vote”, que reconoce a la candidata que obtuvo mayor apoyo del público a través de las votaciones.

Esta categoría fue habilitada por la página Miss Grand Pageant Insider, que difunde noticias e información relacionada con Miss Grand International. Los seguidores podían apoyar a sus candidatas mediante reacciones y compartidos en sus fotografías, acumulando puntos para la votación.

Tras recibir miles de reacciones y compartidos, Ximena Carrillo obtuvo la banda y posó junto a uno de los representantes de la página. Este reconocimiento refleja el respaldo que la guatemalteca ha recibido de sus seguidores durante su participación y coloca nuevamente a Guatemala en la atención del público.

Lea también: Niño en bicicleta choca contra muro y cae a una hondonada en China

