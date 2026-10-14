Un ataque armado registrado en la 5.ª calle y 8.ª avenida de la zona 1 de Mixco que dejó como resultado a un joven fallecido, quien sufrió heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Elementos de la 22.ª Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindarle asistencia. Sin embargo, tras evaluar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como Jefferson Jhon Jairo Trejo Vicente, de 18 años. Las circunstancias del hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

Según vecinos del lugar, la violencia en las últimos días ha incrementado y solicitan a las autoridades más seguridad en la zona.