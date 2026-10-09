La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) impuso suspensiones a tres futbolistas de Surinam tras los incidentes registrados al finalizar el encuentro contra Guatemala en el estadio El Trébol.

El partido de la Liga de Naciones terminó con victoria guatemalteca por 1-0, pero una confrontación entre jugadores y posteriores denuncias de presuntos insultos racistas dieron paso a procedimientos disciplinarios.

¿Qué jugadores de Surinam fueron sancionados?

Los tres futbolistas recibieron un partido de suspensión, aunque por motivos diferentes, relacionados con su comportamiento durante el encuentro o los incidentes posteriores al pitazo final.

Las sanciones comunicadas son las siguientes:

Etienne Vaessen: un partido de suspensión por participar en la riña registrada al finalizar el encuentro.

Jahnilo Wiegel-Triebel: un partido de suspensión por intentar alterar una portería mediante la aplicación de una sustancia no identificada.

Richonell Margaret: un partido de suspensión después de haber sido expulsado.

Guatemala también tendrá tres ausencias

La Selección de Guatemala afrontará su próximo compromiso contra Canadá con tres bajas. William Jehú Fajardo no podrá disputar el encuentro de ida por acumulación de tarjetas amarillas.

A estas ausencias se suman Carlos Salvador Estrada y Jonathan Franco, expulsados por su participación en el altercado posterior al encuentro, según lo consignado en el informe arbitral.

Concacaf mantiene investigación por denuncias de racismo

Además de las suspensiones individuales, permanece abierto un procedimiento relacionado con las denuncias de presuntos insultos racistas contra futbolistas de Surinam durante el partido disputado en Guatemala.

El caso todavía podría derivar en medidas adicionales, aunque no se ha confirmado una resolución definitiva sobre estas acusaciones. Las sanciones individuales conocidas hasta ahora son independientes de esa investigación.

De esta manera, ambos seleccionados enfrentan consecuencias disciplinarias por los incidentes en El Trébol, mientras Guatemala espera conocer si Concacaf impondrá otras medidas antes de sus próximos compromisos internacionales.

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