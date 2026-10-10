Llamadas de emergencia alertaron a los Bomberos Municipales sobre un incidente ocurrido en la calzada San Juan y 10.ª avenida, zona 7 capitalina.

Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a Marvin Valencia Martínez, de 32 años, piloto de un bus extraurbano, quien presentaba una herida provocada por arma blanca en el lado izquierdo del cuello.

De acuerdo con la información recabada, mientras intentaba defenderse, el conductor colisionó contra un árbol y derribó un poste del alumbrado público.

Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria en el lugar; sin embargo, el piloto manifestó que no deseaba ser trasladado a un centro asistencial.