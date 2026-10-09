Un ataque armado registrado en la colonia El Pino, San José, zona 2 de Villa Nueva, dejó como resultado un hombre fallecido dentro de un vehículo tipo sedán y otra persona herida por proyectil de arma de fuego.

Elementos de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) localizaron al conductor sin vida dentro del automóvil y notificaron a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias en la escena.

Peatón resultó herido durante el ataque

A unos 50 metros del punto donde quedó el vehículo, los socorristas localizaron a otra persona con una herida provocada por arma de fuego.

De manera preliminar, se indicó que se trataba de un peatón que caminaba por el sector cuando ocurrió el ataque. Tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladado a la emergencia del Hospital de Especialidades de Villa Nueva.

PNC reporta dos capturas

Minutos después, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres de 18 y 24 años en la 3a calle y 2a avenida de San José, Villa Nueva. Según la institución, ambos serían integrantes activos de la Mara 18 y estarían relacionados con el ataque.

Durante el procedimiento fue incautada una pistola marca Jericho con reporte de robo desde el 18 de septiembre de 2025, además de dos cargadores, 15 municiones y una motocicleta Bajaj Pulsar 180.

Investigación continúa abierta

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la víctima fallecida tenía 43 años y registraba dos ingresos previos a prisión, correspondientes a 2006 y 2013.

Las investigaciones continúan, ya que uno de los capturados también estaría vinculado con un ataque armado ocurrido en septiembre frente a un centro educativo en Quetzaltenango.