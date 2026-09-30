Un accidente de tránsito se registró en la 34 calle de la zona 8 capitalina, donde un motorista y un automovilista colisionaron por causas que no han sido establecidas.

Tras el percance, el motociclista se levantó para recoger su motocicleta y se retiró del lugar, con el objetivo de evitar mayores complicaciones en el tránsito.

Por su parte, el otro vehículo involucrado continuó hacia otra calle, donde aparentemente ambas partes dialogaron para resolver la situación. Se recomienda precaución a los conductores que circulan por el sector para evitar más accidentes.