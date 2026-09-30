Por medio de redes sociales, la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez reveló el momento en que un supuesto predicador habría agredido a un adulto mayor frente a las instalaciones de la guardería municipal.

En las imágenes se observa cómo el adulto mayor intenta pedir permiso de manera tranquila y respetuosa para pasar, mientras el sujeto se encontraba en la banqueta, aparentemente compartiendo su fe. Sin embargo, en determinado momento, el hombre aparenta darle el paso y posteriormente lo empuja hacia la calle.

El adulto mayor cae de rodillas y coloca sus manos frente a él para evitar un impacto mayor. La Policía Nacional Civil se presentó al lugar para dar seguimiento al caso y determinar responsabilidades.

Además, la municipalidad señaló que se deben tomar acciones para proteger a los vecinos, incluidos adultos mayores y personas de todas las edades. También indicó que no permitirán este tipo de incidentes y que se tomarán acciones legales contra el responsable.

