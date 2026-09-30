La mañana de este miércoles 30 de septiembre se registraron dos sismos en el Departamento de Santa Rosa de acuerdo con las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El primero se registró a las 8:24 horas de esta mañana con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 30 kilómetros por hora de acuerdo con las autoridades del (INSIVUMEH).

Mientras que el segundo se registró a las 8:43 horas con una magnitud de 3.0 y con una profundidad de 1.37 kilómetros, de acuerdo al reporte del (INSIVUMEH).

Ante la posibilidad de un sismo u otra emergencia, se recomienda contar con una mochila de las 72 horas, preparada con artículos básicos para atender las necesidades de una persona o familia durante los primeros días.