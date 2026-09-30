Seis personas fueron capturadas por agentes de la SGAIA durante un operativo realizado en el kilómetro 170, jurisdicción de Chiquimula, donde fueron localizados dos vehículos que tenían reporte de robo.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron Q44 mil 674 en efectivo, una pistola que era portada de manera ilegal, ocho tarjetas bancarias y tres libretas de ahorro.

Estas personas no pudieron justificar la procedencia del dinero. Autoridades hacen el llamado a denunciar este tipo de hecho al número 110 de la PNC o al número 1574 del MP.

Los capturados y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias de investigación.