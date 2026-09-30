Motosicarios dispararon contra un automovilista en medio del tráfico en el bulevar Liberación, zona 8 capitalina. El ataque quedó captado por otros conductores que se encontraban en el sector.

La víctima, de sexo masculino, fue identificada como Brenan Ortiz Barrientos, médico originario de Santa Catarina Mita, Jutiapa, quien perdió la vida el martes por la tarde.

Así fue el momento en que disparan a automovilista en Bulevar Liberación de la zona 8 pic.twitter.com/QvEUK1CE8H — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) September 30, 2026

Según declaraciones de familiares, Ortiz era una persona muy apreciada en Jutiapa, por lo que condenaron el crimen y aseguraron desconocer el motivo del ataque.

Asimismo, la Municipalidad de Santa Catarina Mita compartió una esquela en redes sociales, en la que lamentó su pérdida y expresó sus condolencias a la familia.

“ Descanse en paz el estimado vecino del barrio El Barreal,

Dr. Brenan Ortiz Barrientos, nos unimos al dolor de la familia Ortiz Barrientos por tan irreparable pérdida, nuestras más sinceras condolencias”, dice el mensaje que acompaña la publicación.