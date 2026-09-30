Pasajeros del vuelo FZ1073 de Flydubai vivieron momentos de tensión este miércoles 30 de septiembre, luego de que un grave incidente dentro de la cabina obligara a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

El avión había partido de Dubái con destino a Tel Aviv cuando emitió señales de emergencia y posteriormente cambió su ruta. Flydubai confirmó que la aeronave aterrizó de manera segura y que todos los pasajeros fueron contabilizados y se encontraban a salvo.

Videos muestran confusión entre los pasajeros

Diversas grabaciones difundidas en redes sociales muestran la incertidumbre que se vivió dentro del avión minutos antes del aterrizaje.

En uno de los registros se escuchan preguntas entre los pasajeros sobre lo que estaba ocurriendo, mientras otras personas pedían mantener la calma y guardar silencio.

Otro video muestra a un pasajero asegurando que se había producido un supuesto intento de secuestro y que varias personas habían intervenido para controlar la situación. Sin embargo, esta versión surgió durante los momentos de confusión y posteriormente autoridades israelíes señalaron que inicialmente no se trataba de un secuestro confirmado.

Investigan un presunto ataque entre los pilotos

Reportes posteriores, basados en información de autoridades israelíes, señalaron que uno de los pilotos habría atacado al otro con un arma blanca dentro de la cabina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó posteriormente que uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó provocar la caída de la aeronave. Estas circunstancias continúan bajo investigación.

Las autoridades del aeropuerto de Tabuk confirmaron que tanto el capitán como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital después del aterrizaje.

Avión aterrizó de emergencia en Tabuk

El aeropuerto recibió la solicitud de aterrizaje de emergencia a las 8:44 horas y activó los protocolos correspondientes. La aeronave aterrizó de manera segura aproximadamente una hora después.

Flydubai informó que trabaja en coordinación con las autoridades para esclarecer las circunstancias del incidente y aseguró que ofrecerá nuevas actualizaciones cuando existan más detalles confirmados.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar exactamente qué ocurrió dentro de la cabina y las causas que provocaron el enfrentamiento entre los pilotos.