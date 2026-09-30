El Manchester City atraviesa uno de los episodios más delicados de su historia reciente después de que una comisión independiente determinara que el club incurrió en graves infracciones de las reglas financieras de la Premier League.

El proceso abarca nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18. De acuerdo con los reportes sobre la resolución, el City fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos presentados en su contra.

Comisión detectó irregularidades financieras

La Premier League informó que la comisión concluyó que el Manchester City utilizó contratos que no reflejaban los acuerdos reales con determinados socios comerciales, presentó información financiera incorrecta y ocultó el verdadero estado de sus cuentas.

También determinó que el club incumplió límites financieros de la Premier League y la UEFA. Además, fueron acreditados tres de los cuatro cargos relacionados con la falta de cooperación durante la investigación. El castigo que recibirá el club todavía no ha sido determinado.

Manchester City anuncia apelación

Tras conocerse la resolución, el Manchester City manifestó su decepción y sorpresa y reiteró que considera que cuenta con pruebas que respaldan su posición.

El club afirmó que recurrirá a las vías de apelación disponibles al considerar que la resolución contiene errores de derecho, principio y hechos. También recalcó que el proceso todavía tiene etapas pendientes.

Guardiola respalda al club

Pep Guardiola, quien dirigió al Manchester City entre 2016 y 2026, también se pronunció públicamente tras conocerse el fallo.

El español expresó su respaldo al club, a sus antiguos jugadores, trabajadores y aficionados, y aseguró que permanecerá junto a la institución durante este proceso. “Superaremos esto juntos”, manifestó en su mensaje.

Guardiola estuvo al frente del equipo únicamente durante las dos últimas temporadas comprendidas en el período investigado. Posteriormente continuó su etapa en Manchester hasta 2026, conquistando 20 títulos antes de dejar el banquillo y asumir un papel como embajador global del City Football Group.