Un caso inusual fue denunciado por una conductora que sufrió un percance vehicular en Villa Nueva.

Según relató, otro vehículo apareció repentinamente y frenó frente a ella, lo que provocó una colisión. Posteriormente, el automóvil avanzó y se estacionó a pocos metros del lugar.

La mujer indicó que la situación le pareció extraña y manifestó su temor de que pudiera existir alguna mala intención, aunque no pudo determinar qué ocurrió realmente.

Debido a que viajaba sola y temía que algo pudiera sucederle, decidió continuar su marcha y retirarse del sector. La conductora hizo un llamado a otros automovilistas para que mantengan las precauciones al circular por carretera y permanezcan atentos ante cualquier situación inusual.