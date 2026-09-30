El martes 29 de septiembre se registró un ataque armado en el bulevar Liberación y 11 avenida de la zona 8 capitalina, dejando como resultado a un hombre fallecido.

En redes sociales se difundió el momento exacto en que un motociclista disparó contra el conductor de este vehículo, de aproximadamente 40 años, quien quedó sin signos vitales dentro de su automóvil.

Tras el ataque, el vehículo terminó colisionando contra un árbol ubicado en el arriate central. La víctima fue identificada como Brenan Ortiz, residente de barrio El Barreal, en Santa Catarina Mita, Jutiapa.

Las autoridades aún investigan lo sucedido para establecer si se trató de un ataque directo o de un intento de asalto a mano armada.