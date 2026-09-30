Durante esta mañana de miércoles 30 de septiembre, el paso vehicular permanece cerrado con dirección al occidente en el km 22.2 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), jurisdicción de Mixco, Guatemala.

Una grúa realiza maniobras para retirar el vehículo involucrado en el hecho de tránsito. Se recomienda precaución al circular por el sector.

ACTUALIZACIÓN: Paso cerrado momentáneamente con dirección al occidente en el km 22.2 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], jurisdicción de Mixco, Guatemala. Grúa realiza maniobras para retirar el vehículo involucrado en el hecho de tránsito.



¡Precaución! pic.twitter.com/pNLSPTFtjQ — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 30, 2026

Autoridades recomiendanreducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, debido a las maniobras que se realizan para retirar el vehículo y restablecer la circulación en dicha ruta.