La tarde de este martes 29 de septienmbre se registró un ataque armado en la 5.ª calle y 19.ª avenida, calzada José Milla y Vidaurre, zona 6 en donde personas que se movilizaban en un vehículo tipo gris disparon contra otro de color negro.

Luego de este incidente los tripulantes del vehículo de color gris colisionaron contra una vivienda en dicha ruta tras el incidente armado que generó alarma las personas que transitaban por la zona 6.

Cabe mencionar que se reportan tres personas heridas quienes viajaban en el vehículo de color gris y una captura tras este incidente armado. La circulación en el lugar resulta complicada se recomienda tomar rutas alternas.

Asimismo autoridades capturaron a un hombre quien obstaculizando la labor de la PNC tras este hecho armado en el lugar.

Durante el operativo, los agentes incautaron dos fusiles y un arma de fuego corta, que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las diligencias de investigación.