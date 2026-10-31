Un hombre murió en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 38 de la Vuelta al Lago, en jurisdicción de Amatitlán.

Los Bomberos Voluntarios de la 29 Compañía fueron alertados sobre el percance y se movilizaron al lugar. Al llegar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron los signos vitales del hombre; sin embargo, debido a los múltiples traumas que presentaba, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima no fue identificada. Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar los trámites de rigor y las diligencias respectivas.

Lea también: Dos heridas de bala: hombre es localizado sin vida en la ruta al Atlántico