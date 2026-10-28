Un menor de edad murió tras un ataque armado registrado en el sector Las Conchas, zona 25 de la ciudad de Guatemala. La víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y quedó tendida en el lugar.

Bomberos Voluntarios de las compañías 50 y 85 fueron alertados sobre el incidente y movilizaron personal de emergencia hacia la manzana M, frente al lote L-37, donde ocurrió el hecho.

Socorristas intentaron reanimar al menor

Al llegar a la escena, los Técnicos en Urgencias Médicas brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor; sin embargo, los resultados fueron negativos y confirmaron que había fallecido.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Tampoco se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque armado ni sobre las posibles causas del hecho.

Ministerio Público realizará las diligencias

Los Bomberos Voluntarios permanecieron en el lugar a la espera de los fiscales del Ministerio Público (MP), quienes deberán realizar los procedimientos correspondientes para procesar la escena.

Las investigaciones permitirán establecer las circunstancias del ataque y avanzar en la identificación del menor fallecido en este sector de la zona 25.