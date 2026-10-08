Este jueves 8 de octubre el presidente Bernardo Arévalo brindó una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura en donde abordó distintos temas de importancia para las y los guatemaltecos.

En la conferencia también participaron los ministros de la Defensa, Henry Sáenz, el viceministro de Comunicaciones, Pedro Ramírez, y la secretaria de la Conred Guatemala, Claudinne Ogaldes.

El presidente Bernardo Arévalo informó sobre las medidas administrativas que adoptará el Gobierno tras el hecho ocurrido en Huité, Zacapa, con el propósito de reforzar la seguridad de la población.

Arévalo aclaró que estas acciones corresponden al ámbito administrativo y no al judicial. En ese sentido, indicó que será el Ministerio Público el encargado de realizar las investigaciones y diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció nuevamente a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionada con el nombramiento de Jonathan Menkos. Explicó que se trata de un amparo provisional y no de una resolución definitiva, por lo que el Gobierno analizará el contenido y alcance de la decisión para acatarla y determinar las medidas que correspondan.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó en “La Ronda” que “no hay que politizar el nombramiento del presidente del Banco de Guatemala”. Además, reiteró que el Gobierno acatará la resolución de la Corte de Constitucionalidad y señaló que evaluarán sus alcances para determinar las acciones correspondientes.