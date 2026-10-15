Tres personas fallecieron durante un ataque armado contra los tripulantes de un picop en la 14 avenida “B”, frente al numeral 8-34, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir la alerta de la emergencia y localizaron a las víctimas sin signos vitales en el interior del vehículo, que terminó impactando contra un parachoques del sector.

Dos hombres y una mujer murieron en el ataque

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) presentes en la escena informaron que las víctimas son dos hombres y una mujer, quienes viajaban juntos en el picop cuando ocurrió el hecho armado.

Los cuerpos fueron localizados dentro del vehículo, que quedó detenido tras chocar contra un parachoques. Hasta el momento, no se han proporcionado las identidades de las tres personas fallecidas ni detalles sobre las circunstancias previas al ataque.

Ministerio Público realizará las diligencias

Tras confirmar que las víctimas ya no contaban con signos vitales, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para iniciar los procedimientos de ley en el lugar.

El Ministerio Público (MP) fue coordinado para procesar la escena y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Por ahora, se desconocen las causas del ataque armado y quiénes serían los responsables.

Las investigaciones deberán establecer cómo ocurrió la balacera en este sector de la zona 6 y determinar la identidad de las tres víctimas.