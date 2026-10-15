El cuerpo sin vida de un adolescente fue localizado en el interior de un río de aguas negras, en un sector de la colonia La Candelaria, en Villa Nueva. El rescate requirió varias horas de trabajo debido a las condiciones del terreno.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y trabajaron durante aproximadamente cuatro horas para recuperar el cuerpo, en medio de las dificultades provocadas por las condiciones climáticas y el acceso al afluente.

🚨 El cuerpo de un menor fue localizado en un río de aguas negras de la colonia La Candelaria, entre las zonas 12 y 7 de Villa Nueva.



Bomberos Municipales Departamentales de Bárcena trabajaron durante varias horas para recuperar el cuerpo, debido al terreno complicado y las… pic.twitter.com/VCOAzl7PoK — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) October 15, 2026

Rescate se prolongó durante aproximadamente cuatro horas

La emergencia fue reportada a través del número 1554 de los Bomberos Municipales Departamentales, luego de que se alertara sobre la presencia de un cuerpo dentro del río.

El afluente se encuentra en el límite entre las zonas 7 y 12 de Villa Nueva. Hasta ese sector se movilizaron los socorristas para realizar las labores de recuperación, que se extendieron por varias horas.

🚨 EmergenciaCBMD | MENOR FALLECIDO 🚑🚨



Colonia La Candelaria, entre zona 12 y Zona 7 de Villa Nueva, en el interior de un rio de aguas negras se localiza el cuerpo de una persona de género masculino fallecido quien presentaba señales de violencia.



Elementos de @ASONBOMDGT de… pic.twitter.com/e7GkJ7FT9y — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 15, 2026

Adolescente tenía una alerta Alba-Keneth

De manera preliminar, el adolescente fue identificado como José David Barrios Barrios, de 17 años. Sin embargo, su identidad deberá ser confirmada por las autoridades mediante los procedimientos correspondientes.

Según la información disponible, el joven contaba con una alerta Alba-Keneth activa, con fecha de desaparición del 12 de octubre de 2026. El reporte indicaba que había desaparecido en la zona 2, residenciales de Villa Lobos, Villa Nueva.

Autoridades deberán confirmar la identidad

Tras la recuperación del cuerpo, corresponderá a las autoridades realizar las diligencias respectivas para confirmar la identidad del adolescente y establecer las circunstancias relacionadas con su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre cómo llegó el joven al río ni sobre las causas de su muerte. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.