Bomberos Municipales Departamentales de Huité atendieron una emergencia en el kilómetro 140.4 de la Ruta Alterna Nacional 20, que comunica La Fragua con Huité, donde localizaron a una mujer sin vida y con aparentes señales de violencia.

La víctima no pudo ser identificada en el lugar debido a que no portaba documentos personales. Elementos de la unidad AD-85 coordinaron con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP).

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para identificar a la víctima y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho

En el lugar quedó evidencia y demás pruebas que servirán para resolver este suceso en donde una mujer fue localizada sin vida en un terreno baldío.