Un ataque armado registrado en la colonia Santa Isabel 2, Villa Nueva, dejó dos personas fallecidas y dos heridas, luego de un incidente ocurrido inicialmente en una cancha del sector.

Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Santa Isabel y Bárcena acudieron al lugar para atender la emergencia y trasladar a los heridos.

Dos personas murieron tras el ataque

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió en una cancha, donde quedó tendido un hombre que falleció debido a las heridas sufridas durante el ataque.

Posteriormente, las personas heridas fueron trasladadas en un bicitaxi para encontrarse con los cuerpos de socorro y recibir atención prehospitalaria.

Al evaluar a los afectados, los bomberos constataron que uno de los heridos ya no contaba con signos vitales, por lo que quedó en el lugar.

Dos personas fueron trasladadas al hospital

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a las dos personas que resultaron heridas durante el incidente armado registrado en la colonia Santa Isabel 2.

Ambas fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital de Villa Nueva para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre el estado de salud de los dos heridos.

Autoridades investigan el hecho

Bomberos Municipales Departamentales notificaron a las autoridades correspondientes sobre las personas fallecidas, mientras se esperaba el desarrollo de las diligencias en el lugar.

Por ahora se desconocen las causas del ataque armado y las circunstancias que provocaron que cuatro personas resultaran afectadas durante el incidente.

Las autoridades deberán procesar la escena y establecer cómo ocurrió el hecho, así como identificar a las personas fallecidas y determinar qué ocurrió con los heridos.