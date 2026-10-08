La tormenta tropical Isaías se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 1, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan los 165 kilómetros por hora.

Aunque el fenómeno continúa alejándose de Guatemala, su circulación todavía podría favorecer lluvias en distintas regiones del país, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

¿Dónde se encuentra el huracán Isaías?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Isaías se localiza aproximadamente a 270 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 420 kilómetros al norte de Campeche.

El Boletín Meteorológico Especial No. 17-2026, emitido por Insivumeh este 8 de octubre, señala que el huracán avanza hacia el este-noreste a 18 kilómetros por hora.

¿Qué efectos tendrá Isaías en Guatemala?

El Insivumeh descarta una afectación directa sobre Guatemala. Sin embargo, las bandas nubosas y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico continuarán favoreciendo precipitaciones en distintas regiones.

Para la tarde y noche se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en Occidente, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente, donde podrían registrarse mayores acumulados.

Lluvias podrían provocar inundaciones y deslizamientos

Las precipitaciones mantienen la posibilidad de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos, además del descenso de lahares en la cadena volcánica y posibles daños en carreteras e infraestructura.

Aunque los efectos asociados a Isaías disminuirán conforme avance su desplazamiento, las autoridades recomiendan mantener precauciones ante las condiciones de lluvia que todavía podrían presentarse en el territorio nacional.

Conred mantiene monitoreo y emite recomendaciones

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene vigilancia de las condiciones meteorológicas en coordinación con el Insivumeh para identificar posibles situaciones de riesgo.

La institución recomienda evitar cruzar ríos crecidos, alejarse de laderas inestables y conducir con precaución. Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 119 de Conred.

🌧️ Durante las lluvias, el nivel de los ríos puede aumentar rápidamente. Si observa un río crecido, no se acerque ni intente cruzarlo y busque lugares altos y seguros.



Atienda las indicaciones de las autoridades y recuerde: ¡La prevención es tarea de todos! pic.twitter.com/FIJgSQ5aQT — CONRED (@ConredGuatemala) October 8, 2026

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