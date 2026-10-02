El clima en Guatemala durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre estará marcado por un ambiente cálido y la posibilidad de lluvias en distintas regiones del territorio nacional.

Los sistemas de baja presión favorecerán el desarrollo de precipitaciones principalmente del Sur al Centro del país, con mayor posibilidad durante las horas de la tarde y noche.

También se prevé neblina durante las primeras horas del día en algunos sectores, mientras las temperaturas más altas podrían alcanzar los 37 °C en determinadas regiones.

Sistemas de baja presión favorecerán las lluvias

En la Meseta Central, Norte, Motagua y Valles de Oriente podrían presentarse períodos de neblina matutina. En estas áreas también se espera viento ligero durante buena parte de la jornada.

Para las regiones del Pacífico se pronostica un aumento de la nubosidad durante la tarde, acompañado de lluvias dispersas.

Mientras tanto, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte mantendrán un ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

En estos últimos sectores, las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, mientras el viento será moderado.

Temperaturas podrían alcanzar los 37 °C

Las condiciones cálidas continuarán durante el fin de semana en diferentes puntos del país. Las temperaturas más elevadas podrían registrarse en Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, con máximas de hasta 37 °C.

El ambiente cálido se combinará con períodos de humedad y desarrollo de nubosidad, por lo que las condiciones podrían cambiar durante el transcurso del día.

La presencia de lluvias será más probable durante las tardes y noches, especialmente en sectores influenciados por los sistemas de baja presión.

El clima en Guatemala requiere precaución durante el fin de semana

Ante las altas temperaturas, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Durante los períodos de lluvia, se aconseja no cruzar ríos crecidos y reducir la velocidad al conducir para prevenir incidentes en carretera.

La población también debe mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

🌧️ Ante las lluvias, cada acción cuenta.



Si observas un río crecido, no te acerques a la orilla ni intentes cruzarlo. Aléjate del área y busca un lugar alto y seguro.



Recuerda que el nivel y la fuerza del agua pueden aumentar rápidamente. Sigue las indicaciones de las… pic.twitter.com/kwnAW9TGnF — CONRED (@ConredGuatemala) October 3, 2026

Ante cualquier situación de emergencia, la SE-CONRED recuerda que está disponible el 119 de la CONRED para realizar los reportes correspondientes.

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