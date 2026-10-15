El INSIVUMEH reportó un sismo sensible, de magnitud 4.1, registrado a las 06:55 horas en el océano Pacífico, frente a las costas de Suchitepéquez la mañana de este jueves 15 de octubre.

Anteriormente se registró un sismo a las 05:43 horas en el océano Pacífico, con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 38 kilómetros, según el reporte sísmico.

De acuerdo con el INSIVUMEH, en lo que va del 2026 se han contabilizado 6 mil 555 sismos, de los cuales 151 han sido sensibles en el territorio nacional.

La mochila de las 72 horas contiene suministros básicos para sobrevivir durante una emergencia. Debe incluir agua, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, radio, documentos personales y artículos de higiene. Se recomienda mantenerla en un lugar accesible y revisarla periódicamente.