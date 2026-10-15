La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por medio de la Intendencia de Aduanas, anunció la realización de una subasta pública «a viva voz» que incluirá vehículos y otras mercancías en Puerto Barrios, Izabal.
La exhibición de los artículos se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre de 2026, en la Terminal Portuaria Chiquita Guatemala, ubicada en la 9.ª calle y 1.ª avenida, así como en el Depósito Aduanero Público de Chiquita Guatemala, en el bulevar Jerusalén, segunda entrada a Puerto Barrios.
La subasta está programada para el 30 de octubre, a las 9:00 horas, en el salón del restaurante Safari, situado en la 1.ª calle y 5.ª avenida, barrio El Rastro, Puerto Barrios, Izabal.
Sin embargo, los lotes más atractivos son los de los vehículos. Entre estos se encuentran camionetas de lujo y carros tipo sedán con precios atractivos. Estos son los autos que serán subastados:
- Camioneta Toyota RAV4 Sport 4WD 2011, Q8750.90
- BMW 328i 2013, Q 8,586.60
- Mazda 3 2016, Q 10,961.24
- Toyota Yaris 2012, Q 4,920.15
- Hyundai Elantra Limited 2013, Q 6,105.31
- BMW 320i 2014, Q 9,451.04
- Mazda CX-5 AWD 2016, Q 12,069.84
- Chevrolet Equinox LT 2018, Q 12,421.23
- Honda Civic 1993, Q 3,167.18
- Chevrolet Camaro 2017, Q 8,646.22
- Toyota Corolla 2017, Q 2,929.26
- Mazda 3 2015, Q 9,865.12