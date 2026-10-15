La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por medio de la Intendencia de Aduanas, anunció la realización de una subasta pública «a viva voz» que incluirá vehículos y otras mercancías en Puerto Barrios, Izabal.

La exhibición de los artículos se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre de 2026, en la Terminal Portuaria Chiquita Guatemala, ubicada en la 9.ª calle y 1.ª avenida, así como en el Depósito Aduanero Público de Chiquita Guatemala, en el bulevar Jerusalén, segunda entrada a Puerto Barrios.

La subasta está programada para el 30 de octubre, a las 9:00 horas, en el salón del restaurante Safari, situado en la 1.ª calle y 5.ª avenida, barrio El Rastro, Puerto Barrios, Izabal.

Sin embargo, los lotes más atractivos son los de los vehículos. Entre estos se encuentran camionetas de lujo y carros tipo sedán con precios atractivos. Estos son los autos que serán subastados: