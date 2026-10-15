Ximena Carrillo está a pocas horas de regresar a Guatemala, luego de su destacada participación en el Miss Grand International, donde obtuvo el título de tercera finalista, que la posicionó en el cuarto lugar del top 5 del certamen.

La guatemalteca destacó en las competencias de traje de baño, traje de gala y traje nacional (National Costume), con la presentación de “El guardián de Xibalbá”, una propuesta inspirada en Camazotz, el dios murciélago de la cosmovisión maya.

Además, Carrillo recibió la banda Fan Vote tras convertirse en la candidata más votada por el público, reconocimiento anunciado al finalizar la competencia preliminar, el pasado 7 de octubre.

¿A qué hora llegará Ximena Carrillo?

La modelo arribará este jueves 15 de octubre, a las 9:00 de la noche, al Aeropuerto Internacional La Aurora, por ello, invitó a los guatemaltecos a recibirla y acompañarla en su regreso, tras alcanzar un importante resultado para el país en los certámenes internacionales de belleza.

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