Un grupo de personas realizaba ejercicio en la plaza El Güipil, ubicada en la avenida El Cementerio y 25 calle, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, cuando un árbol de grandes proporciones se desplomó.

Bomberos Municipales acudieron al lugar y reportaron que 19 personas resultaron heridas. Algunas fueron trasladadas a los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt, mientras que otras fueron atendidas en el lugar por golpes leves y crisis nerviosa.

Árbol de grandes proporciones cae en plaza El Güipil Zona 3

El árbol cayó dentro de la plaza y parte de su estructura alcanzó la vía pública, por lo que el sector permaneció cerrado mientras se realizaron los trabajos para retirarlo y despejar el área.

En un video difundido en redes sociales se muestra el momento durante la clase de zumba y cuando el árbol de repente cae encima del grupo de mujeres que realizaba las clases de baile en dicha plaza.

Asimismo, fueron momentos de preocupación que se vivieron las personas que se encontraban realizando zumba y otras que transitaban por el lugar en donde demás personas también se acercan a practicar ejercicio en dicho lugar.

De manera preliminar, los socorristas analizaron si la saturación del suelo debido a las lluvias y el peso del eucalipto pudieron contribuir al desplome.