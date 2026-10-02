Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la Plaza El Guipil, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, mientras varias personas realizaban actividades deportivas.

El incidente ocurrió en la avenida Cementerio y 25 calle, donde los cuerpos de socorro evacuaron a más de 10 personas que se encontraban en el área.

Un árbol de más de 60 años cayó en el área deportiva

De acuerdo con Bomberos Municipales, el árbol era un eucalipto blanco de aproximadamente 22 metros de altura y más de 60 años de edad.

La estructura cayó dentro del espacio utilizado para actividades deportivas y alcanzó a varias personas que permanecían en el lugar al momento del incidente.

Técnicos en Urgencias Médicas de los cuerpos de socorro brindaron atención prehospitalaria a los afectados y realizaron una evaluación inicial.

Bomberos Voluntarios también movilizaron personal de Estación Central y compañías de apoyo, además de su unidad de equipo especial y rescate.

Varias personas fueron trasladadas por golpes y lesiones

Bomberos Voluntarios informó que seis de las personas atendidas fueron trasladadas hacia distintos centros asistenciales debido a golpes, lesiones y posibles fracturas.

Por su parte, Bomberos Municipales reportó el traslado de siete pacientes, quienes presentaban lesiones menores y fueron llevados para evaluación especializada.

Los pacientes trasladados por Bomberos Municipales fueron enviados al Hospital General San Juan de Dios y al Hospital Roosevelt para valoración por especialistas en traumatología.

Socorristas trabajan para retirar el árbol

En el lugar permanecen equipos de Bomberos Municipales mediante un comando unificado para realizar la remoción del árbol.

Los socorristas utilizan motosierras y herramientas especializadas de corte para retirar la estructura, liberar el área y restablecer las condiciones de seguridad.

Avenida Cementerio y 25 Calle, zona 3. Un árbol de eucalipto blanco, de aproximadamente 22 metros de altura y más de 60 años, cayó en un espacio utilizado para actividades deportivas, dejando a siete personas con lesiones pic.twitter.com/zbOmAF2PC9 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) October 3, 2026

Los reportes de ambos cuerpos de socorro presentan una diferencia en la cantidad de personas trasladadas: Bomberos Voluntarios señaló seis, mientras Bomberos Municipales contabilizó siete pacientes.