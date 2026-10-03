La tensión en torno a Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo luego de que Bruno Fernandes revelara que conversó con el delantero tras su salida de la concentración.

El capitán portugués abordó la situación antes del próximo partido y señaló que los jugadores no quieren convertirse en protagonistas de un conflicto que, a su criterio, corresponde resolver a las partes involucradas.

Fernandes explicó que habló directamente con Ronaldo y aprovechó el encuentro para recordarle el lugar que ocupa en la historia del fútbol portugués. Le aseguró que seguirá siendo uno de los mayores íconos de la selección y del país, independientemente de lo ocurrido en los últimos días.

La situación se produjo después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante todo el partido ante Noruega y posteriormente abandonara la concentración. El delantero, de 41 años, adelantó que dará su propia versión de lo sucedido, mientras aumentan las especulaciones sobre sus diferencias con Jorge Jesús.

Fernandes también insistió en que Portugal no está dividido y que cualquier desacuerdo debe resolverse internamente, sin permitir que la situación afecte al resto del grupo.

Bruno habla sobre las situación con Jorge Jesús y Ronaldo

El jugador del Manchester United evitó tomar partido en la disputa y señaló que la decisión sobre quién juega corresponde exclusivamente al entrenador. Mientras tanto, los futbolistas deben concentrarse en competir y representar a Portugal.

La postura coincide en parte con la de Jorge Jesús, quien reconoció que Cristiano Ronaldo es un símbolo de la selección portuguesa y dejó abierta la posibilidad de que el tema vuelva a ser abordado tras los últimos acontecimientos.

Fernandes explicó que los jugadores conocen pocos detalles de lo ocurrido puertas adentro y prefieren mantenerse al margen de la situación, para evitar que el conflicto afecte al grupo.