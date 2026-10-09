De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el acercamiento de ondas del este favorecerá las precipitaciones en distintas regiones del país.

Las lluvias previstas estarán acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante las horas de la tarde y noche. Las condiciones locales, la inestabilidad en ambos litorales y el paso o acercamiento de ondas del este favorecen la posibilidad de tormentas locales severas.

Las temperaturas máximas previstas serán de entre 26 y 28 °C en la Ciudad de Guatemala; de 23 a 29 °C en el Altiplano Central y Occidental; y de 34 a 36 °C en las regiones del Pacífico.

Condiciones por regiones

Ciudad de Guatemala: Entre los 26 y 28°C.

Altiplano central y occidental: Entre los 23 y 29°C.

Regiones del Pacífico: Entre los 34 y 36°C.

Región Norte: Entre los 33 y 35°C.

Alta Verapaz: Entre los 27 y 35°C.

Caribe: Entre los 32 y 34°C.

Región del Motagua y valles del oriente: Entre los 35 y 37°C.

En la región Norte se prevé neblina durante el amanecer. Durante el día habrá poca nubosidad, alternando con nublados parciales, además de un ambiente cálido y húmedo. Por la tarde y noche aumentará la nubosidad, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica.

En la región del Motagua y los valles del Oriente también se espera neblina, poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante buena parte del día.

Recomiendan tomar precauciones

Insivumeh recomienda mantener las medidas de prevención debido a que los suelos permanecen saturados en gran parte del país. Esta condición podría favorecer crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y contar con una mochila de las 72 horas para responder ante una eventual emergencia.