Tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado en Panamá, comenzaron a difundirse videos que muestran escenas de angustia durante el movimiento telúrico, así como daños en algunas estructuras.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió este 9 de octubre de 2026, tuvo una profundidad de 33 kilómetros y su epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, Panamá. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a unos 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste del país, y a aproximadamente 239 kilómetros de Ciudad de Panamá.

El sismo en Panamá provocó desalojos y se sintió en varias ciudades

El temblor también se percibió con fuerza en sectores de la capital panameña. Según constató la agencia EFE, varios edificios de la antigua zona bancaria fueron desalojados de manera preventiva ante el movimiento sísmico.

Tembló en Panamá pic.twitter.com/aThiblji8A — Silver Surfer (@Silverr_Surfer) October 9, 2026

El sismo también fue sentido en distintas regiones de Colombia. Usuarios de redes sociales reportaron haber percibido el movimiento en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Armenia.

🔴Miles de ciudadanos evacuaron en Panamá tras el fuerte terremoto de 8.0 que se registró este viernes 9 de octubre. Minuto a minuto: https://t.co/kt0YdUxVxA



Video: Patricia Janiot. pic.twitter.com/zKf5mlOI9D — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2026

Terremotos recientes en Latinoamérica

Otros terremotos de gran magnitud han afectado a países de Latinoamérica en los últimos meses, con consecuencias humanas y materiales. En Venezuela, el pasado 24 de junio se registraron dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, que provocaron graves daños en La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros de Caracas.

🇵🇦 | Vista de la Terminal de Albrook en Panamá durante el fuerte terremoto. pic.twitter.com/sVtQ3XTo6F — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

Según el último informe del Gobierno venezolano, presentado el 24 de agosto, ambos eventos dejaron al menos 6.509 personas fallecidas. Además, 14.239 viviendas sufrieron daños moderados y otras 11.001 registraron afectaciones graves.

Temblor Panamá 8.0



Toda nuestra solidaridad y fuerza para nuestros hermanos panameños. 🙏🏼🇨🇴🇵🇦 pic.twitter.com/9KIfxkp8SR — ✝️ Julián Zamudio 🇨🇴 (@JulianZamudio) October 9, 2026

En Colombia, un terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la mañana del 10 de agosto afectó a 500 municipios de 16 departamentos, equivalentes a la mitad de las divisiones departamentales del país.