Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 75 de la Ruta Nacional 14, en la vuelta Bosarreyes, donde una motocicleta colisionó contra un bus.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Vieja se presentaron al lugar, donde localizaron a dos hombres, uno de ellos herido y en estado delicado, por lo que fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

En el lugar también fue localizado un hombre fallecido debido al accidente. Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar las diligencias de ley.