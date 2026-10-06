Lionel Messi recibió este martes 6 de octubre el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), horas antes de disputar su último partido con la Selección Argentina.

La ceremonia se realizó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde el capitán recibió una medalla y un diploma de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti.

Un reconocimiento a su trayectoria

En el acto participaron decanos y decanas de las distintas facultades, además de representantes de los diferentes claustros que integran el Consejo Superior de la universidad.

La distinción había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA. Entre los argumentos para otorgarla, la institución destacó la trayectoria de Messi como ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la representación de Argentina.

El reconocimiento también toma en cuenta su trayectoria con la Selección Argentina y los títulos conquistados, entre ellos la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

👋🇦🇷 El emotivo discurso de Messi antes de disputar su último partido con la selección argentina. 👏 "Es un día muy especial para mí". 📋 El astro argentino ha recibido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires. https://t.co/9xqyHqUAVf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2026

Messi habla antes de su despedida

Durante la ceremonia, Messi agradeció la distinción y reconoció que se trata de un reconocimiento diferente a los que ha recibido durante su carrera deportiva.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó el futbolista.

El capitán argentino también se refirió a las emociones que atraviesa en esta jornada, marcada por su último encuentro con la Albiceleste.

“Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo”, manifestó Messi, quien horas después se despedirá de la Selección Argentina frente a Benín en el estadio Monumental. El homenaje de la UBA se suma a las actividades preparadas alrededor de la despedida del futbolista, quien cerrará su etapa con la selección después de más de dos décadas desde su debut internacional.